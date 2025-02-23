Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:14

Güncelleme: 23.02.2025 - 16:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla yurttaşlara, geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği sağlıyor. Peki, İBB Ramazan Desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB Ramazan Desteği şartları neler?

İBB RAMAZAN DESTEĞİ BAŞVURU DESTEĞİ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan’da ihtiyaç sahibi hanelere, 2.000 TL Ramazan Kupon desteği verileceğini duyurdu.

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başlayacak ve 29 Mart cumartesi gününe kadar sürecek. İBB tarafından sağlanacak Ramazan desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

İBB tarafından bu desteğe yönelik başvuru tarihi, yöntemi ve şartlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği başvuru işlemleri sosyardim.ibb.gov.tr adresinden alınıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda.” ifadelerini kullandı.