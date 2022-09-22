İBB saat verdi, uyardı: İstanbullular dikkat!

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları uyardı. Paylaşımda, "21.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarda yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadelerine yer verildi.