İBB, sahte parfüm satıcılarıyla mücadeleye devam ediyor

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:21

Güncelleme: 14.09.2024 - 11:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul’un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına karşı yürüttüğü denetimlerde son bir yıl içinde 4 bin 555 sahte parfüme el koydu. Bu operasyonlar sonucunda; 199 kişiye 3 bin 752 adet idari yaptırım ceza tutanağı düzenlenirken, ele geçirilen sahte parfümler yediemin depolarına taşındı ve 3 bin 141 adet sahte parfüm imha komisyonu tarafından imha edildi. Bin 414 adet parfüm için ise imha süreci başlatıldı.

ORİJİNAL AMBALAJLAR BİREBİR TAKLİT EDİLİYOR

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince ele geçirilen sahte parfümler, dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla piyasaya sürülüyor. Sahte bandrollerle desteklenen bu ürünler, özellikle turistleri ve vatandaşları yanıltarak orijinal ürün görünümünde satılmaya çalışılıyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

“Merdiven altı” diye tabir edilen koşullarda üretilen sahte parfümler, içeriğinde kullanılan maddeler izlenememesi sebebiyle, ciltle temas ettiğinde ya da solunduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür taklit ürünlerin büyük risk taşıdığını vurguluyor.

SAHTE PARFÜMLE MÜCADELEDE KANUNLAR YETERSİZ KALIYOR

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahte parfüm satıcılarına yönelik “Kabahatler Kanunu ve Hanutçuluk Mevzuatı” doğrultusunda denetimler yapıyor ancak bu tür operasyonlar sahte parfüm üretim ve satışının kaynağını ortadan kaldırmakta yetersiz kalıyor. Düşük maliyetlerle üretilen sahte parfümler, zaman zaman sokaklarda yüksek fiyatlarla vatandaşlara satılmaya çalışılıyor.

BASİT BİR KABAHAT DEĞİL

Sahte parfüm ticareti, yalnızca bir seyyar satış kabahati olarak görülmemeli. Bu, sınai hakların ihlal edildiği ciddi bir suç ve marka haklarını korumak için sahte parfümlerin üretimden satışa kadar olan sürecinin detaylıca incelenmesi gerekiyor. Tüm ilgili kurumların iş birliği yaparak bu sorunu çözmesi gerekmekte olup, İBB ekipleri her türlü koordinasyon için hazır.

ORİJİNAL ÜRÜNLERİ DOĞRULAMAK İÇİN “ÜTS” KULLANILMALI

İBB, aynı zamanda İstanbullulara TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Ürün Takip Sistemi” (ÜTS) uygulamasıyla satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmalarını da tavsiye ediyor.