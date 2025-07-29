İBB soruşturmasında tutuklanmıştı... Ramazan Gülten baba oldu: 'Tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz'

Cezaevinde tutulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve eşi Pınar Çalışkan Gülten'in kızları Maya dünyaya geldi.

Gülten, sosyal medya hesabından kızının doğumunu şu sözlerle duyurdu:

"Hoşgeldin Güzel Kızım!

O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda, O bütün dünyamızı sarsan tekmeni hissettiğimden beri kıpırtın ellerimde, O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde, Şimdi sağlıkla geldin, hoşgeldin.

Bugün annenin yanında olmak ve seni kucağıma almak için çok uğraştım ama senin dünyaya gözlerini açtığın o kıymetli anı birlikte yaşamamız, koklaşmamız bazıları için önemli değilmiş. Sağlık olsun kızım, tanışmak için biraz daha bekleyeceğiz… … ,

“Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım, Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım, Zulmün önünde dimdik tut onurunu, Sevginin önünde eğil kızım.” A.B."

Hoşgeldin Güzel Kızım!

O minik kalbinin sesini duyduğumdan beri yüreğin kulaklarımda,

O bütün dünyamızı sarsan tekmeni hissettiğimden beri kıpırtın ellerimde,

O şafak vaktinden beri aklım sende, annende ve abinde,

Şimdi sağlıkla geldin, hoşgeldin.

Bugün annenin yanında olmak ve… https://t.co/F05eoATuao — Ramazan Gülten (@ramazangulten_) July 29, 2025

NE OLMUŞTU?

Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, eşi Pınar Çalışkan’ın riskli gebelik geçirdiğini belirterek, doğum sırasında müvekkillerinin yanında bulunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî başvuru yapmıştı.

Ramazan Gülten, yakın zamanda dünyaya gelecek olan kızı için yaptığı "doğuma katılma" başvurusunun Cezaevi Müdürlüğü ve İnfaz Savcılığı tarafından yönetmelikte olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.