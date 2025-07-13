İBB soruşturmasında tutuklanmıştı: Ramazan Gülten'in doğuma katılma talebi reddedildi!

Cezaevinde tutulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, eşi Pınar Çalışkan’ın riskli gebelik geçirdiğini belirterek, doğum sırasında müvekkillerinin yanında bulunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî başvuru yapmıştı.

Dilekçede, Ramazan Gülten ve eşi Pınar Çalışkan Gülten’in tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilmek için uzun ve zahmetli bir tıbbi süreci geride bıraktıkları, bu gebeliğin ise eşinin yaşı ve sağlık durumu nedeniyle doktorlar tarafından “yüksek riskli” olarak değerlendirildiği belirtildi. Avukatlar, doğumun hem anne hem de bebek açısından yaşamsal tehlike taşıdığını vurguladı.

Ramazan Gülten, yakın zamanda dünyaya gelecek olan kızı için yaptığı "doğuma katılma" başvurusunun Cezaevi Müdürlüğü ve İnfaz Savcılığı tarafından yönetmelikte olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

DİLEKÇELER YANITSIZ KALDI

Gülten mektubunda, “Tutuklandığımda sevgili eşim altı aylık hamileydi. Şimdi ise birkaç hafta sonra doğacak. Onu yalnız bırakmamak ve hayalini kurduğum kızımın bu dünyaya gelişine tanıklık etmek için Bakanlığa dilekçeler yazdım, henüz cevap gelmedi. Cezaevi Müdürlüğü ve İnfaz Savcılığı, ‘Yönetmelikte mazeret izni verilebilecek durumlarda doğum yazmıyor’ diye açıklama yaparak dilekçemi reddetti” ifadelerini kullandı.