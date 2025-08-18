İBB soruşturmasında tutuklu Ramazan Gülten, yeni doğan kızını açık görüşte kucağına aldı: 'O kokuyu içime çektiğimde etraftaki bütün betonlar yerle bir oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında “yolsuzluk” suçlamasıyla Silivri’de Marmara Cezaevinde 109 gündür tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, yeni doğan bebeği Maya'yı açık görüşte ilk kez kucağına aldı.

"HEYECANDAN GECE UYUYAMADIM"

Gülten o anları, “Görüş günü gelmeden hemen önce heyecandan gece uyuyamadım, koğuşuma sığamadım… Kucağıma aldım ve o kokuyu içime çektiğimde sanki etraftaki bütün betonlar yerle bir oldu” sözleriyle anlattı.

"O BİR SAATLİK GÖRÜŞ BENİ DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI YAPTI"

Tutuklu İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, kızı Maya’nın doğumu ile yaşadığı heyecanı Nefes gazetesinde şöyle kaleme aldı:

“Babasından daha plancı, annesinden daha programlı olan kızımız Maya, ayda bir kez yapılan açık görüşten tam bir hafta önce dünyaya geldi. Sanki doğacağı zamanı benim görüşüme göre ayarlamış. İlk kontrollerini oldu, beslenmesini, gaz çıkarmasını öğrenip bir haftalıkken babasıyla tanışmaya geldi. Heyecandan gece az uyuyabilmiş ve görüş saatine kadar koğuşuma neredeyse sığamamıştım. Görüş saati geldiğinde memur arkadaşlar Maya’nın geldiğini müjdeliyor ve kutluyorlardı. Maya’ya giderken ki yol ne kadar sürdü bilmiyorum ama çok uzun geldi.

Kapı açıldığında eşim Pınarcığımın elinde Maya, yanında da abisi Aras, ayakta beni bekliyorlardı. Önce Pınar’ı öptüm sarıldık ama gözüm Maya’daydı. Kucağıma aldım ve o kokuyu içime çektiğimde sanki etraftaki bütün betonlar yerle bir oldu. Pınar’la ilk cezaevi görüşümüzde konuştuğumuzda, birbirimize verdiğimiz bir söz vardı. Görüş anında ağlamayacaktık. Yutkunarak ağlamadık. Neredeyse görüş boyunca Maya kucağımdaydı. Besledim, gazını çıkardım hatta uyuttum. O bir saatlik görüş beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Görüş sonrası ayrılmak biraz zor oldu. Memur arkadaşın ‘gözün aydın’ sözüyle gerçek hayata geri döndüm."

"CEZAEVİ YÖNETİMİ VE İNFAZ KORUMA MEMURLARI OLDUKÇA ANLAYIŞLI VE KİBAR DAVRANIYOR"

"Ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşümüz var. Resmi ve dini bayramlarda, Bakanlık kararıyla ilave açık görüş verilebiliyor. Maya ile bir açık görüş ve bir de kapalı görüş olmak üzere iki kez görüşebildik. Eşim bakanlıktan özel izin alarak bir kez daha Maya ile açık görüşte kavuştuk. Ama normal şartlarda ayda bir kez açık olmak üzere her hafta kapalı görüş de yapabiliyoruz. Eninde sonunda yüksek güvenlikli bir cezaevinde kalıyoruz, dolayısıyla belirli prosedürler geçerli ama hem cezaevi yönetimi hem de infaz koruma memurları oldukça anlayışlı ve kibar davranıyor.

Cezaevinde insanın beden sağlığına özen göstermesi çok önemli, o nedenle her gün spor yapmaya, dengeli ve sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum. Bol bol kitap okuyorum ve uzmanlık alanımızda üretmeye yazı yazmaya çalışıyorum.”