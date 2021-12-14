İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kirli operasyonun mimarı Serhat Albayrak’tır

14 Aralık 2021 Salı, 18:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı AKP'li isimler ve yandaş medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alarak, İBB'nin bünyesine 'terör örgütleri ile bağlantılı' personel aldığını iddia etmişlerdi.

Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Soylu’ya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu’ndan yanıt gelmişti. İmamoğlu, “İBB’de teröristler çalışıyor” iddiasında bulunan Soylu için, “Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş Sayın Bakan’la ilgili bir analiz yapsınlar” demişti.

YANDAŞ MEDYA İBB'Yİ HEDEF ALDI

Yine bir diğer AKP'li isim olan MKYK üyesi Mücahit Birinci de, sosyal medya hesabı üzerinden İBB'yi hedef alarak, "Bu sübut bulduğu anda, Başkan ya istifa etmeli ya da görevden el çektirilmelidir. Bizde isim isim mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

Yandaş medya da İBB'yi hedef alarak, "İşte İBB'deki terör yapılanması! İmamoğlu hepsine rahat koltuklar verdi" başlıklı haberleri servis etti. Yine Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan yandaş Sabah, bugünkü haberinde, İBB bünyesinde FETÖ'cülerin çalıştığını iddia etti.

ONGUN: KİRLİ OPERASYONUN MİMARI SERHAT ALBAYRAK’TIR

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'yi hedef alan yandaş medyaya ve AKP'li isimlere tepki gösterdi. Ongun, İBB’ye yönelik organize edilen medya operasyonunun arkasında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak'a ait olan Turkuvaz Medya'da yer alan haberlerin 'kirli bir operasyon' olduğunu söyledi.

İBB Haber'e konuşan Murat Ongun, “İBB’ye yönelik Sabah Gazetesi öncülüğünde kirli bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu operasyonun mimarı da hem Turkuvaz Medya’yı hem de Demirören Medya'yı yöneten Serhat Albayrak’tır” dedi.