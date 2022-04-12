İBB Sözcüsü Ongun, ‘İmamoğlu Keating ile görüştü’ iddiasını yalanladı

12 Nisan 2022 Salı, 14:15

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı medya kuruluşlarında yer alan 'İmamoğlu, ABD Kongre Üyesi Keating ile görüştü' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ongun, söz konusu haberlerin ‘tamamen uydurma’ olduğuna vurgu yaparak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 12, 2022



