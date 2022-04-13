İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusuna yanıt

İBB Sözcüsü Murat Ongun'a "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. Sorunun muhatabının kendisi olmadığını ifade eden Ongun, gönlünde yatan adayın ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 10:36
İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusuna yanıt
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu. 

Siyasete girmeyi düşünmediğinin söyleyen Ongun, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusunun muhatabı olmadığını da ekledi. Murat Ongun, "Ancak gönlümde yatan aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Kendisine yöneltilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine de yanıt veren Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu söyledi.

Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim ve iki çocuğumla gittim" ifadelerini kullandı.


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