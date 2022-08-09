İBB tarih verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

09 Ağustos 2022 Salı, 16:12

İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" bilgisine yer verildi.