İBB tarih verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre, İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" bilgisine yer verildi.
İstanbulluların dikkatine!— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) August 9, 2022
AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir.
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