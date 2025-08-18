İBB'ye operasyonda yeni dalga: İnan Güney ve 43 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Saray’ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 kişi sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık kontrolünden geçirilen Güney ve 43 kişi, adliyeye sevk edildi.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Adliyeye sevk edilen isimlerin, adliyedeki ifade işlemleri de başladı.
POLİS ABLUKASI
Cumhuriyet'in kamerasına yansıyan görüntülerde; adliye önündeki polis ablukası ve barikatlar dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltındaki önemli isimler:
1. İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı
2. Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı
3. Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı’nın Kardeşi
4. Seyhan Özcan - İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü
5. Sabriye Akkaya - İnan Güney’in Ablası
6. İsmail Akkaya - İnan Güney’in Eniştesi
7. Deniz Göleli - İnan Güney’in Şoförü
8. Veysel Eren Güven - İnan Güney’in Koruması
9. Recep Cebeci - İmamoğlu’nun Şoförü
10. Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü
Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 44 kişinin isimlerin tamamı şu şekilde:
İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.