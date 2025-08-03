İBB yurt kayıtları, başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki, İBB yurt başvuruları başladı mı? 2025 İBB yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene İBB yurt başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 28 Ağustos Çarşamba günü erişime açıldı. 2024-2025 Akademik yılı İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl da YKS tercih döneminin ardından İBB yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Resmi açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI

1.T.C. vatandaşı olmak,

2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

3. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

7. Kamu personeli olmaması.

8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?

9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 Akademik dönemi için aylık 1950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmişti. Bu yılın İBB yurt başvuru ücretleri açıklanmadı.