İBB'de ‘terör bağlantılı 557 personel’ tartışması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, ‘terör bağlantılı 557 personel’ iddiası bir kez daha gündeme geldi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu konuların hepsini bakanlığa sorduk. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında isimlerin verilemeyeceği yönünde cevap geldi. ‘Teröristi koruyan bir anlayış mı var’ diye kendi kendimize sormadık değil. İBB'de terörist falan yok” dedi.
İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısının ikinci oturumu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında bugün yapıldı.
Gündem maddelerine geçilmeden önce soru önergeleri verildi. Verilen soru önergelerinden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de terör bağlantılı 557 kişinin işe alındığı iddiasıyla ilgili oldu. AKP'li meclis üyesi Fatih Aydoğan tarafından verilen soru önergesine yanıt, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’dan geldi. Balyalı “İBB’de terörist falan yok” dedi. Balyalı şöyle konuştu:
HEPSİNİ BAKANLIĞA SORDUK
“Bu konuların hepsini bakanlığa sorduk. Bakanlıktan cevap geldi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında isimlerin verilemeyeceği ifade edildi. ‘Teröristi koruyan bir anlayış mı var’ diye kendi kendimize sormadık değil. İBB'de terörist falan yok. Terörist aramak istiyorlarsa başka yerlere bakarlar, orada da bulurlar. İBB, 86 bin çalışanının emek verdiği, İstanbul'a hizmet ettiği çok önemli bir kurumdur. Sürekli 86 bin çalışanımızı töhmet altında bırakan ve terörist yaftası yapıştırtan anlayışı reddediyoruz.
NE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NE VALİLİKTEN SORULARIMIZA YANIT ALAMADIK
Şu ana kadar ne İçişleri Bakanlığı'ndan ne valilikten sorularımıza yanıt alamadık. ‘557 kişi şu örgüt üyesi, bu örgüt üyesi’. Bunların hiçbiri gerçekçi değil. Bu konuda da bize bilgi, tebligat, hiçbir şey yok. Bu konuda devam eden bir soruşturma süreci vardır.
YAKASINDAN TUTUP ATARIZ
İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilmiştir. Kendilerine, istedikleri şekilde, istedikleri süre zarfında, 2019'da bugüne kadar bütün işe giriş ve çıkış bilgileri eksiksiz ulaştırıldı. Sayın müfettişler konuyu inceliyorlar. Yaklaşık 1-1,5 aydır inceleme devam ediyor. Şu ana kadar bize müfettişlerden gelen bir bilgi de yok. Arkadaşlarımız, bunu sulandırılmış bir siyasetin malzemesi olarak kullanacaklarına müfettişlerin teftiş sürecine saygılı olmaları gerekiyor. Bunu artık başka mecralara çekmenin anlamı yok. Müfettişlerimizin alacağı kararlara saygılıyız. Onların raporlarını da göreceğiz, değerlendireceğiz. Eğer belediyede bırakın 557'yi, bir tane bile terörle ilişkili kişi varsa yakasından tutup kapının önüne koymasını en başta biz biliriz. Bu kadar ciddi konularda meselelerin sulandırılmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim.”
AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Soru önergesinde ‘Bazı çalışanlar hakkında iddianame hazırlandı, İBB yönetimi bu kişilerle ilgili açığa alma, görevden el çektirme işlemi yaptı mı' diye soruluyor. 86 bin çalışan töhmet altında bırakılmıyor” dedi.
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