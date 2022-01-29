İBB Sözcüsü Murat Ongun'ndan Yahya Üstün'e suç duyurusu
İstanbul son yılların en yoğun kar yağışına teslim olurken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Cenevre'de olması tartışma konusu olmuş; Ongun, iktidar medyası tarafından hedef alınmıştı. THY’nin Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Ongun'un seyahat bilgilerini medyaya servis ettiği iddia edildi.
Türk Hava Yolları'nın 41 ayrı şirkette 41 yönetim kurulu üyeliği bulunan Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün İBB Sözcüsü Murat Ongun'un seyahat bilgileri medyaya servis ettiği iddia edildi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Murat Ongun, "Bu bilgilerin deşifre edilmesi özel hayatın ihlalidir" dedi.
Cenevre uçuşu için suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Ongun, bu durum için de ayrıca suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
BİLGİLERİNİN SERVİS EDİLMESİNE SERT ÇIKTI
Cumhuriyet ile dönüş bilgisini de paylaşan Ongun, sosyal medyada bütün bilgilerinin servis edilmesine sert tepki gösterdi. Ongun, "Mert Armağan adlı kişi bu bilgiyi nereden biliyor olabilir. Evet 2 Şubat'ta THY ile döneceğim" dedi.
SIRF MURAT ONGUN DEĞİL...
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Yahya Üstün'ün daha önce bütün uçuş bilgilerine baktırdığını dile getiren Kıdık, "Daha önce de benim tüm uçuş bilgilerime baktırdı, bedava bilet alıp almadığımı kontrol ettirdi ama bir tane almadım ömrüm boyunca" dedi.
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