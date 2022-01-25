Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABB ve İBB'yi hedef alanlar trollere çok sert tepki
Son dakika | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimindeki Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında AKP'li isimler ve yandaş basın tarafından hedef alınmasına çok sert tepki gösterdi. Ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş da hedef göstermelere yanıt verdi.
Yoğun kar yağışı tüm yurdu olumsuz etkilerken CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP'liler ve yandaş medya tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hedef gösterilen ABB ve İBB yönetimleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sanayi tesislerinde yaşanacak olan 3 günlük enerji kesintilerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için bu yöntemin seçildiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! @ekrem_imamoglu ve @mansuryavas06, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 25, 2022
MANSUR YAVAŞ'TAN HEDEF GÖSTERMELERE YANIT
ABB Başkanı Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak hedef göstermelere cevap verdi.
Yavaş, "Sayın Genel Başkanım, Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak. Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Sayın Genel Başkanım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 25, 2022
Tek amacımız Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak.
Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/fEoAeFNs8B
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