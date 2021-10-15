İBB'den Büyükada İskelesi için başvuru: "Tahliye edin"

15 Ekim 2021 Cuma, 10:30

İBB, kaymakamlığa yolladığı yazıda iskelenin ivedilikle tahliye edilmesini istedi. İBB iştiraki Şehir Hatları tarafından Büyükada İskelesi’nin üst kısmı 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına kiraya verilmişti. İBB’ye bağlı zabıta birlikleri geçen günlerde mahkeme kararı doğrultusunda binayı tahliye etmek istemişti ancak bina tahliye edilememişti. Kısa süreli arbede yaşanmıştı. AdalarKaymakamlığı da İBB’ye yazdığı yazıda “‘TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini’ adli yargıda tahliye kararı alınmadan boşaltma girişiminin yasal olmadığını” savunmuştu.

‘SOKAKTA KALIYORUZ’

Büyükada İskelesi İBB Meclisi gündemine de geldi. AKP’li meclis üyesi Erdem Kertişçi, gündem dışı yaptığı konuşmada “Hukuk tanımaz İBB, genç kardeşlerimize saldırdı. Siz gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinden korkuyorsunuz” dedi. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de “Adalar’daki tarihi iskelemiz 100 yıllık bir bina. İskelenin üst katı vakfa kiralandığı 3 yıldan bu yana kayıp. Birilerini atalım, başkaları yararlansın görüşünde değiliz. Tüm Adalılar yararlanmalı” diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Vakıf İstanbul’un en güzel manzaralarından birine sahip 100 yıllık iskelenin 600 metrekarelik üst katını 2 bin-2 bin 500 liraya kiralamış. Boş tutuyor. Yok öyle yağma. Gençlik çalışması, eğitim çalışması yapmak için kiralık yer aramak yerine İstanbul halkının malına çökmüş. Eğitim çalışmaları yapmak yerine AKP’li yöneticinin sünnet Mevlidi yapılmış. Öğrenci ev bulamadığı için sokakta kalıyor, siz iki bin liraya iskelenin üst katını kiralayacaksınız öyle mi?” diye tepki gösterdi.

NOTER KANALIYLA TEBLİĞ

İBB’nin Adalar Kaymakamlığı’na sürece ilişkin bir yazı yazdığı öğrenildi. Yazıda, Büyükada İskelesi üzerindeki alanın kullanma amacına aykırı olarak kiraya verildiğini tespit ettikleri ve kira sözleşmesinin 21 Şubat 2020 tarihinde feshedildiği belirtildi.

Yazıda 28 Şubat 2020 tarihine kadar iskelenin tahliye edilmesi gerektiğinin noter kanalıyla tebliğ edildiği bildirildi. Dilekçede Adalar Kaymakamlığı’nın iskeleyi boş ve işgalsiz şekilde İBB’ye tesliminin talep edildiği ancak kaymakamlık tarafından tahliye işleminin gerçekleştirilmeyeceğinin bildirildiği ifade edildi. Son olarak İBB söz konusu iskele ivedilikle tahliye edilmesini istedi.