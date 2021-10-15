İBB’nin yaptığı yurt, meclis kararı olmadan TÜGVA’ya verildi

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

İBB’nin önceki gün yapılan meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, TÜGVA’ya ilişkin bir tahsis skandalını açıkladı. Balyalı’nın paylaştığı belgelere göre AKP döneminde İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan bir arazi üzerinde “Prefabrik Kapalı Spor Salonları Yapım İşi” kapsamında cami ve öğrenci yurdunun inşaatına Florya Araştırma İlim Kültür Hizmet Derneği tarafından başlandı ancak yarım bırakıldı. İBB tarafından 2015 yılında başlanan inşaat 2017 yılında tamamlandı. Söz konusu dernek 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılınca yurt binası TÜGVA’ya tahsis edildi. Şu an söz konusu arazi üzerinde TÜGVA, İstanbul Florya Safahat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu bulunuyor. Hazineye ait arazinin üzerine yapılan yurt için İBB’nin 15 milyon lira harcadığı belirtildi.

‘HUKUK UYDURMUŞLAR’

Süreci detaylarıyla mecliste açıklayan Tarık Balyalı “Tahsis TÜGVA’ya yapılmış ama ortada meclisten geçen tahsis kararı yok. Hukuku kendilerine uydurmuşlar. İstanbul halkının hakkının üzerine oturmuş bize hukuktan bahsediyorsunuz. İskeleler halka ait, siyasi çalışmalar için onlara vermeyiz. Çıkacaklar oradan. Siyasi görüşüne bakılmaksızın bütün İstanbullular oradan yararlanacak. 16 milyon insanın iradesinden daha büyük irade yok. Hukukun neresinden dolaşırsanız dolaşın gerçek apaçık ortadadır” dedi. AKP’li meclis üyesi Murat Türkyılmaz da “TÜGVA’nın yaptığı hizmetlerin onda birini gerçekleştirmiş bir dernekleri yok. TÜGVA hukuka aykırı işler yapıyor gibi algı oluşturdunuz. Günlerdir yurt ile ilgili kıyameti koparıyorsunuz. Türkiye’de 40 yurt işletiyor TÜGVA” dedi.