TÜGVA’nın referanslı listesinde yer alanlar konuştu: İstemeyen hâkim, savcı yok
TÜGVA’nın referanslı listesinde yer alanlar Cumhuriyet’e konuştu. Vakfın referanslıları arasında iki kaymakam var. Mülakatı geçemeyen M.K, “Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki” dedi.
Cumhuriyet, eski bir çalışanın sızdırdığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait “kadrolaşma” listesinde kamu kurumlarına yerleştirilmek istenenler ve referans verenlerin izini sürdü. Bir listede yer alan 78 kişiden 2’sinin kaymakam olarak görevde olması dikkat çekerken, bazılarının hâkim, savcı, polis ve asker olarak atandığı görülüyor. Telefonla ulaştığımız kişiler söz konusu mülakatlara girdiklerini doğrularken, referans ve torpil iddialarını kabul etmiyor.
M.K isimli avukat şu ifadeleri kullandı: “Başvurmuş olduğumuz sınavda aradığımız referanslardan biri TÜGVA’dan olabilir. Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki. Eşten dosttan referans olmalarını istedim. Onlar da belgelerde ismi geçen kişiden istemiş olabilir. Ama mülakatı geçemedim. Şu anki tüm hâkim, savcılar ve sınava girmiş avukatların hepsi referans istiyor. Keşke referans istemeden olsaydı.”
Avukat M.K’ye referans olduğu iddia edilen Siirt TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Eşref Olgaç ise iddiaları yalanlayarak, “Bize referans olma talebi her zaman gelir. Ama biz vakıf olarak kimsenin hakkını yemedik, yemeyiz de” ifadelerini kullandı.
‘YÖNETİCİLİĞİNDEN HABERİN YOK’
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2017 yılında mülakata giren A.Ç ise TÜGVA “sızıntılarında” kendisine referans olduğu belirtilen, TÜGVA’nın eski Ankara Yurtlar Müdürü Ensar Emre Aksoy’un üniversiteden arkadaşı olduğunu anlattı. Şu an askeriyede görevde olan A.Ç, kimseden referanslık almadığını ileri sürerek, “Referans için kimseden ricada bulunmadım. TÜGVA’ya üyeliğim, gitmişliğim yok. Mülakata başvururken yazılan referansta da işyerinden iki mühendis arkadaşımı yazdım. Referans derken; güvenlik araştırması için sordukları kişileri yazdım. Ensar’ın TÜGVA’da yöneticilik yaptığından haberim yoktu.”
Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ın savcılık mülakatı için referans olduğu iddia edlien avukat A.K, Kaçar’ı Urfa milletvekili olması nedeniyle tanıdığını söyledi.
‘YURTLARINDA KALDIM’
Bir süreliğine TÜGVA’nın yurtlarında kaldığını belirten avukat A. K, torpil iddilarını yalanlayarak mülakatı geçemediğini söyledi. A.K, şöyle devam etti: “Referanslık talebi ise şöyle: Benim illaki referans olsun ya da olmasın gibi bir talebim olmadı. Referans farklı bir durumdur. Mahmut Kaçar ve TÜGVA ile ilgili bir talebimi hatırlamıyorum. Şöyle olmuş olabilir: Urfa’dan tanıdığımız bir milletvekili var mı şeklinde bir bilgi verilmiş olabilir. Üzerinden 4-5 yıl geçti tam olarak hatırlamıyorum. Ben zaten mülakatı geçemedim. Yurtlarında kaldığım içinde bilgilerim TÜGVA’da kayıtlıdır.”
İKİ KAYMAKAM LİSTEDE
İddia edilen “kadrolaşma listesi”nde adı geçen Ramazan Taşkın, Manisa’nın Köprübaşı ilçesinin, Berker Çırak ise Aladağ ilçesinin kaymakamı olarak görev yapıyor.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Dolar tutulamayacak'
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Akaryakıta büyük zam yolda
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Dikkat çeken Erdoğan analizi
- 'Son şans olabilir'