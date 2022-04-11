İBB'den çift bilet uygulanan hat ve saatlere ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağustos 2019’da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmeti için belirlenen ücret tarifesine ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı toplu taşıma araçlarında gece seferlerinde çift bilet tarifesinin geçerli olmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İstanbul’da ağustos 2019’da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmetinin, yurttaşlardan ilgi görmeye devam ettiği belirtildi.
UKOME kararıyla belirlenen ücret tarifesinin, metrobüste gündüz fiyatından, metro, otobüs ve vapurlarda ise çift bilet olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise 6 Şubat 2020'de alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaya girmişti" ifadesi kullanıldı.
İstanbulluların, 6 metro hattında hafta sonları ve 9 İETT otobüsü hattında her gün 24 saat kesintisiz toplu ulaşımla seyahat edebildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesi çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.
Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli. Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor."
NE OLMUŞTU?
Yurttaşlar sosyal medya üzerinden İstanbul'da gece saatlerinde bazı toplu taşıma hatlarında çift bilet tarifesinin uygulandığını belirtmişti.
"İBB Beyaz Masa" resmi Twitter hesabından bir kullanıcının gece çift bilet tarifesiyle ilgili bir kullanıcının dün sorduğu soru üzerine, "Merhaba, 9 Nisan 2022 cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" yanıtını vermişti.
METRO HATLARI
MIA Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı
Ml B Yenikapı – Kirazı Metro Hattı
M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı
M4 Kadıköy – Tavşantepe Metro Hattı
M5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent – Rumeli Hisarıüstü Metro Hattı
METROBÜS HATLARI
Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Avcılar-Söğütlüçeşme (02.00'ye kadar)
Beylikdüzü-Zincirlikuyu (02.00'ye kadar)
OTOBÜS HATLARI
25G Sarıyer – Taksim
40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim
11 US Sultanbeyli – Üsküdar
19S Yenidoğan Sarıgazi – Kadıköy
15F Beykoz – Kadıköy
l30A Deniz Harp Okulu – Kadıköy
H6 Yunus Emre Mahallesi – İstanbul Havalimanı
E3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent Metro
Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy
ŞEHİR HATLARI
Kadıköy – Karaköy – Beşiktaş
Bostancı – Adalar
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