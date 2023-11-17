İBB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel İstanbulkart!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 21:22

Güncelleme: 17.11.2023 - 21:22

İBB iştiraki BELBİM'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı için tasarlanan özel seri İstanbulkart hakkında bilgi verildi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

"BELBİM, ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart için Cumhuriyet'in 100. yılına özel tema hazırladı. İstanbulkart Mobil’imizin logosu ay yıldızlı bayrağımızın rengiyle, mobilde yer alan İstanbulkartlar 100. yıl özel seri İstanbulkartlar ile güncellendi. İstanbullular bir asrın coşkusunu yanında taşıyabilsin diye Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen İstanbulkart tasarlandı.

YIL SONUNA KADAR SINIRLI SAYIDA

Özel seri İstanbulkartlar göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Türk bayrağının renklerinden esinlenen tasarımda kartların bir yüzünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yer alıyor. Diğer yüzünde de 100. yıl tasarımı bulunuyor. Özel seri İstanbulkartlar, diğer kartlardaki tüm özelliklere sahip olup, ulaşım ve alışveriş için kullanılabiliyor. Sınırlı sayıda üretilecek isme özel İstanbulkartlara başvurular bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden online olarak yapılıyor."