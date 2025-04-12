İBB'den 'deniz taksi' iddialarına yanıt: Çalışıyor, aktif olarak sefer yapıyor

İBB, ''Ekrem İmamoğlu, 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk etti'' iddialarını yalanladı.

İBB'den 'deniz taksi' iddialarına yanıt: Çalışıyor, aktif olarak sefer yapıyor
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ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ''Ekrem İmamoğlu, 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk etti'' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ''Yeni nesil deniz taksiler, aktif olarak sefer yapıyor, çalışıyor. Bugün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialarda kullanılan görüntüler, geçen yıla ait, park halindeki taksilerin görüntüleridir'' denildi.

(İBB) bazı sosyal medya hesapları ve haber mecralarında gündeme gelen ''Ekrem İmamoğlu, 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk etti'' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Yalan: Ekrem İmamoğlu, 165 milyon liralık deniz taksileri çürümeye terk etti yalanı.

Gerçek: 165 milyon liralık yatırım çürümüyor, İstanbul için çalışıyor.

Yeni nesil deniz taksiler, aktif olarak sefer yapıyor, çalışıyor. Bugün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialarda kullanılan görüntüler, geçen yıla ait, park halindeki taksilerin görüntüleridir. Seferde olmayan deniz taksiler, planlı bakım ve dönüşümlü görev sırası nedeniyle tersanede bekletilmektedir. Bu, her toplu ulaşım aracında uygulanan normal bakım prosedürüdür. İBB, halkın denize erişimini artırmak için deniz taksileriyle sefer sayılarını artırıyor. 165 milyonluk yatırımın her kuruşu İstanbul halkının hizmetine sunulmuştur.''


 


Etiketler: #deniz taksi #ibb

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