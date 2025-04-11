Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
Son Dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında, 101 kişiye ait 24 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketlerin arasında İmamoğlu İnşaat da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında başlatılan operasyon sürüyor.
Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat ve Nuhoğlu İnşaat'ın da olduğu; 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
Soruşturma kapsamında yine şahıslara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.
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