Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum

Yayınlanma: 11.04.2025 - 20:01

Güncelleme: 11.04.2025 - 20:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında başlatılan operasyon sürüyor.

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat ve Nuhoğlu İnşaat'ın da olduğu; 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında yine şahıslara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.