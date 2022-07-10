İBB’den Esenyurt için nakit yardımı kararı

10 Temmuz 2022 Pazar, 20:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt’ta sağanak yağış sonucu su baskınlarında mağdur olan yurttaşlara nakit yardımı yapacak.

Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan yardımın miktarı 7 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından yurttaşlara ödenecek.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden olmuş, Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı.