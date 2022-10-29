İBB'den 'Lebon' çağrısı: 'Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum'

İstiklal Caddesi'nin simgelerinden ve Beyoğlu kültürünün son temsilcilerinden Burç Lebon Pastanesi faaliyetine son veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Lebon'un kapanmaması için mal sahibini uzlaşmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:14
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde semtin tarihine yakından tanıklık eden dükkanlardan biri olan Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor.

İstanbul’da 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985 yılında İnci Pastanesi’nin eski ustalarından Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak hizmet hayatına devam eden Lebon için uzlaşma çağrısı yapıldı.

İBB'DEN ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beyoğlu’nun 212 yıllık markası Lebon için bugün son gün olduğunu hatırlattı.

Polat, "Beyoğlu’nun kimliksizleşmesine kimse araç olmasın" diyerek "Son kez makul bir kira artışı görüşmesi için mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Mahir Polat ibb Burç Lebon Pastanesi

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