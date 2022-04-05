İBB'den su zammı açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına gelen zam haberinin ardından İBB'den bir açıklama yapıldı. İBB'nin Türkiye’de insani su kullanım hakkını uygulayan tek belediye olduğu vurgulanan açıklamada, su birim fiyatının 7.22 lira olarak faturalara yansıyacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.
İBB'den zam haberinin ardından yapılan açıklamada, zam sonrası su fiyatının 8.33 lira olduğu 'Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da' karar verildiği bildirildi.
İBB, ücretsiz insani su kullanım hakkı düşüldüğünde, yeni su birim fiyatının yüzde 29 artışla 7.22 lira olarak faturalara yansıyacağını da açıkladı.
İNSANİ SU KULLANIM HAKKI NEDİR?
2.5 metreküp suyun 0.5 metreküpünün insan hakkı olarak ücretsiz kullanılmasını içeren İnsani Su Hakkı, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edildi.
İBB Meclisi’nin aldığı kararla Mayıs 2019’dan itibaren uygulanmaya başlandı. Sayıştay, İSKİ’nin ücretsiz “İnsani Su Hakkı” uygulamasını mevzuata aykırı buldu ve uygulama 4 Aralık 2021’de kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı 16 Aralık 2021’de konuyla ilgili bir kararname yayınladı ve belediyelerin yetkili karar organlarından karar almak şartıyla insani su kullanım hakkını uygulayabileceğini onayladı.
İstanbul, Türkiye’de insani su kullanım hakkını uygulayan ilk ve tek belediye olarak yoluna devam edecek.
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