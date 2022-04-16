İBB’den TCDD’ye yanıt: Kutuplaştırıcı yönetim anlayışının geldiği nokta

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise TCDD'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

TCDD’nin açıklamasının “haksız itham” olarak tanımlandığı yanıtta, “Tam fiziki çalışmalar başlamak üzereyken Lale Mahallesi istasyonu ile hiçbir ilgisi bulunmayan yaklaşık 25 kilometre uzakta Çiğli ilçesindeki Katip Çelebi Üniversitesi İstasyonu’nun aynı anda yapılması gerektiği yönünde bir şart ortaya konulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

İzban’da eşit ortağımız TCDD’nin, kurumumuza haksız ithamlarına cevabımızdır;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer İBB Faaliyet Raporu görüşmeleri sırasında Ak Parti sözcüsünün İzban hattında sonradan ihtiyaç duyulan iki istasyonun yapılmadığı eleştirisine iki cümleyle yanıt vermiş, TCDD’den üç aydır onay beklendiğini belirtmiştir. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzban’da yarı yarıya ortak olduğumuz TCDD adına yapılan, devlet geleneğine asla uymayan duyuruya karşı aşağıdaki açıklama zorunlu hale gelmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemer ile Şirinyer İzban istasyonları arası mesafenin uzun olması nedeniyle çevre sakinlerinin yıllardır süregelen talepleri doğrultusunda Lale Mahallesi’ne istasyon yapmak için proje hazırlamıştır. Belediyemiz proje onayını alarak yapım ihalesini gerçekleştirmiş, yüklenici ile sözleşme imzalayarak 26.11.2021 tarihinde yer teslimini yapmıştır. Bu noktaya kadar olan süreç İzban’da ortak olduğumuz TCDD yönetimi ile mutabık kalınarak yürütülmüştür.

Tam fiziki çalışmalar başlamak üzereyken Lale Mahallesi istasyonu ile hiçbir ilgisi bulunmayan yaklaşık 25 kilometre uzakta Çiğli ilçesindeki Katip Çelebi Üniversitesi İstasyonu’nun aynı anda yapılması gerektiği yönünde bir şart ortaya konulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevzuat gereği mevcut ihale edilmiş iş kapsamında Katip Çelebi İstasyonu’nun yapılması imkanı bulunmadığından bu iki istasyonun yapımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş, Katip Çelebi İstasyonu’nun yapımı konusuna olumlu yaklaşıldığını ve yatırım programına alındığını yazılı olarak TCDD’ye iletmiştir.

Ancak, her şeyi hazır durumdaki Lale İstasyonu’nun yapımına başlanması talebimiz geri çevrilmiştir.

136 kilometrelik hat üzerindeki 41 istasyonu tek tek inşa edip günümüz rakamlarıyla milyarları bulan yatırımı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi iki yeni istasyon daha yapacak güce ve iradeye sahiptir.

Kaldı ki TCDD yöneticilerinin Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerinin ulaşımı konusundaki hassasiyetini (!) anlayışla karşılıyor, yapımını hızla sürdürdüğümüz 11 km’lik Çiğli Tramvayı güzergahının üniversitemize hizmet verecek şekilde planlandığını da kendilerinin dikkatine sunuyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mürselpaşa Karayolu alt geçidinin inşası için de 14.02.2022 tarihinde yer teslimi yapmıştır. Proje aktif olarak çalışan 5 tren hattının altından geçmektedir. İşin yer tesliminden sonra TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile toplantı yapılmış, toplantıda hat içindeki alternatif kapatma seçenekleri görüşülmüştür. Toplantı sonucunda TCDD’ye 04.03.2022 tarihli yazımızda işin süresinde kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için alternatifler sunulmuştur.

Söz konusu yazıya istinaden TCDD 14.03.2022 tarihli yazı ile hatların bazılarının kapatılabileceğini bazılarının da kapatılmadan askıya alınarak imalatların yapılabileceğini iletmiştir. Bununla ilgili idaremizden proje istenmiştir. Gerekli revize proje işlemleri devam etmektedir.

Bir devlet kurumu açıklaması değil, siyasi deklarasyon niteliği taşıyan, TCDD antetli metni, ülkemizdeki kutuplaştırıcı yönetim anlayışının geldiği noktanın son derece vahim bir örneği olarak görüyoruz.

166 yaşındaki TCDD çatısı altında yazıldığına inanmak istemediğimiz “Kamuoyuna duyuru” başlıklı açıklamadaki son cümleye de kurumsal değerlerimiz, devlet anlayışımız gereği cevap vermeyi gereksiz buluyoruz.