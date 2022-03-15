TÜGVA, İBB arazisini işgal edip otopark yapmıştı: AKP’den tepki çeken teklif!

15 Mart 2022 Salı, 09:28

AKP döneminde İBB arazisi üzerine tartışmalı şekilde inşa edilen Eyüp'teki TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019 yılından beri yanındaki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı tespit edilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB görevlilerinin tespit için gittiği alanın girişine, TÜGVA tarafından izin verilmemiş, İBB tarafından da hukuki işlemi başlatılmıştı. İBB'nin geri almaya çalıştığı arazisi için İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının 14 Mart günü gerçekleştirilen ilk birleşiminde AKP grubu tarafından dikkat çeken bir teklif sunuldu.

Söz konusu arazinin sadece ada ve parsel bilgileri sıralanarak 10 yıllığına Eyüpsultan Belediyesi'ne bedelsiz tahsisi istendi.

Teklifin gündeme alınarak komisyona sevk edilmesi talep edildi.

MECLİSE AÇIKLAMA YAPILMADI

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da parseller üzerinde ne olduğunun, imar durumunun, belediyenin bu araziyi hangi amaçla istendiğinin açıklanmasını istedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Komisyona onun için havale ediyoruz, üstünde ne var ne yok bakılır rapor olarak gelir. Bunların hepsi komisyonda konuşulacak” dedi. Balyalı sorusuna cevap verilmediğini söyleyerek tekrar söz istedi. Ancak oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Balyalı'ya söz vermedi ve gerginlik çıktı. Balyalı ayağa kalkarak ısrarla söz istedi, CHP grubu masalara vurarak durumu protesto etti. Teklifin komisyona havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.

“KORSAN BİR GİRİŞİM”

Oturumun ardından açıklama yapan Balyalı “Israrla sorduk neresi olduğunu, cevap verilmedi. ‘Grup sözcüsü olarak neresi olduğunu ben açıklayacağım' deyince de bana söz verilmedi. Hemen inceledik ve TÜGVA Genel Merkezi'nin arkasında bulunan bahçelik alan olduğunu gördük. İBB, bu parseller sadece TÜGVA tarafından kullanıldığı, kamuya açık olmadığı gerekçesi ile ecrimisil (işgal tazminatı) göndermişti, kaymakamlığa da tahliye yazısı yazmıştı. Ama AK Parti grubu, ecrimisil ve tahliye ihtimalini ortadan kaldırmak için korsan bir girişimle bu alanın Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsisini gündeme getirdi. Birilerinin nasıl kollandığını ve hala bazı vakıflara derneklere AK Parti açısından hizmet döneminin sona ermediğini gösteren çok net bir örnek oldu” dedi.

AKP grubunun tepki çeken teklifi önümüzdeki günlerde komisyonlar tarafından incelendikten sonra mecliste oya sunulacak.

TÜGVA Genel Merkezi'nin bulunduğu arazi ve binanın inşaatı da uzun süre tartışılmıştı. 2 bin 143 metrekarelik arazi daha önce İBB'ye aitti.

Planlarda mezarlık ve park olarak işaretlenmiş arazinin imarı İBB Meclisi tarafından 2015'te değiştirilerek sosyal kültürel tesis alanına alındı.

2016 yılında İBB arsa üzerinde, 30.3 milyon TL'ye ihaye ettiği “Eyüp Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark Projesi”ne başladı. Projeye ilişkin Yapı İşleri Müdürlüğü'nde bulunan dosyada tüm çalışmaların “TÜGVA” adı altında yapıldığı görüldü. İnşaat sürerken, 35 daire karşılığında arazinin mülkiyeti, 2017 yılının ağustos ayında İBB şirketi KİPTAŞ'a geçti. KİPTAŞ A.Ş. arazi ve üzerindeki binayı 29 milyon 990 bin TL + KDV bedel üzerinden TÜGVA'ya yüzde 30'u peşin, kalanı 10 eşit taksit halinde sattı.

Bu inşaat ve satış süreci ile ilgili İBB müfettişleri de inceleme yapmıştı. Müfettiş raporu, 2 Nisan 2021'de sorumluların tespiti ve zararın tazmini açısından yasal işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda “2015 yılında TÜGVA'ya bina yapılması iradesi gösterilmiş ve bu yolda gerek İBB gerekse KİPTAŞ'ın imkanlarından yararlanılmıştır. Ayrıca KİPTAŞ ile takastan İBB envanterine kaydedilen daireler için satış izni alınmak istenmiş ancak, meclis bunu reddetmiştir” tespiti yapılmıştı.