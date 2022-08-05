İBB'nin kullandığı araziye rant planı: Stadyum yapılacak araziye ‘ticaret+konut' imarı verildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:37

İBB Anadolu Zabıta Daire Başkanlığı’nın kullandığı Kartal Soğanlık Mahallesi 12637 ada 1 parsel geçen mart ayında özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Özelleştirme İdaresi, özelleştirme kapsamına alınan 29 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arazi için, yeni imar planları hazırlayarak Cumhurbaşkanı'nın onayına sundu. Hazırlanan Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve onay kararı 3 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın doğusunda, D-100 Karayolu'nun kenarında yer alan söz konusu arazinin küçük bölümü ‘resmi kurum alanı’ olarak ayrılırken; D-100 kenarında kalan büyük bölümü ise ‘ticaret+konut alanı’ olarak ayrıldı. Emsal=2 yapılaşma hakkı verilen araziye 17 katlı inşaatlar yapılabilecek.

KARTALSPOR İÇİN STAT YAPILACAKTI

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın'ın Kartalspor Başkanlığı yaptığı 2018 yılında Kartalspor için yapılacak yeni statla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Apaydın’ın açıklamalarıyla ilgili şöyle haberler yapılmıştı:

“Kartal’ın yeni stadının yapılması için 29 bin 625 metrekarelik bir alanın ve ayrıca gölet olarak bilinen alanda başka bir park alanının ayrıldığını belirten Apaydın, söz konusu 29 bin 625 metrekarelik alanın 9 bin 153 metrekarelik kısmını kapsayan tapunun 01 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kartal Belediyesi mülkiyetine geçtiğini söyledi. Üzerine stat yapılacak alanın kalan diğer kısımlarının tapusunun Kartalspor mülkiyetine verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirten Apaydın, Kartalspor’un böylece yaklaşık 11 bin metrekarelik bir stattan, neredeyse 30 bin metrekarelik bir stada taşınacağını kaydetti.”

Söz konusu arazi daha önceki planlarda şehir parkı olarak planlanmıştı.