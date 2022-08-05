Barış Pehlivan yazdı: İBB'ye bir talip daha çıktı!

05 Ağustos 2022 Cuma, 08:39

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü 'Devletin kurumu devletin kurumuna güvenmiyor' başlıklı köşe yazısında 2024'ün mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerle ilgili edindiği bilgileri kaleme aldı.

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) talip olduğu iddiasını aktaran Pehlivan, bugün bir adayın daha çıktığını söyledi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arka Bahçe’nin sıkı ziyaretçileri bilir. Geçen ay şunu yazdım: “Söylenen o ki Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor.”

Ulaştırma bakanının Marmaray’daki “habersiz gibi görünen” videosunun da bu amaca yönelik bir çalışma olduğunu belirttim.

Kaçtır anlatacağım, fırsat olmadı. AKP koridorlarını iyi bilen bir kaynağım aradı ve şöyle dedi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gözü İBB’de. O da İstanbul’u yönetmek istiyor.”

Tam ağzımdan “Desene, kabinede kavga çıkacak” sözü çıkacaktı ki, telefondaki ses ekledi:

"ERDOĞAN FİKİR DEĞİŞTİRECEK"

“Biliyorsun ki, hiç yanıltmadım seni. Görürsün; ikisi de değil, çok sürpriz bir adayı olacak AKP’nin. Erdoğan fikir değiştirecek ve İBB’nin başı için başka bir ismi aday gösterecek”

Haliyle, sordum o ismi. Size şimdilik söylememem şartıyla fısıldadı.

Evet, şu an ibre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan yana. Ama bakalım, kaynağımın dediği gibi Erdoğan daha “sağlıklı” bir ismi düşünecek mi?"