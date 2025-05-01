İBB’ye ikinci operasyon: 18 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı: Dalga dalga abluka

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında geçen cumartesi gözaltına alınan 52 kişiden 18’i tutuklandı. İstanbul Personel Yönetim AŞ (İSPER) uzmanı Songül Çar ve iş insanları Fikret Şimşek ile Yılmaz Şimşek ile 7.5 aylık hamile olan İBB mühendisi Yeşim Özay, pazartesi gecesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 48 isim ise önceki gün Emniyet’teki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 18 kişi haklarındaki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 30 kişi tutuklama istemiyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Akşam saatlerinde üç ayrı nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 30 kişiden 18’i tutuklanırken 12 kişi ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Üç ayrı sulh ceza hâkimliği İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ve tutuklu Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da aralarında bulunduğu dört kişiye ev hapsi, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten de bulunuyor.

Kaya ifadesinde 40 yıldır ticaretle uğraştığını, yüz kızartıcı bir suç işlemediğini belirterek “Ben Dilek Hanım’ın ağabeyiyim ancak belediyeden hiç menfaat sağlamadım, aracı olup iş bağlamadım. Zaten kendi işim var. Dostlarımıza yardımcı olmak için birkaç mesaj atmış olabilirim. Hepsi budur” ifadesini kullandı. CHP yönetimi, son tutuklamalarda adı geçen birçok kişinin Kanal İstanbul projesini engellemeye çalıştıkları için gözaltına alındıklarını savunuyor.

ALTI YILIN İHALELERİ

Öte yandan CHP’li Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB iştiraki KİPTAŞ ve İSFALT’tan 31 Mart 2019’dan itibaren gerçekleştirilen tüm ihalelerin belgelerini talep ettiğini söyledi.

İmamoğlu’nun görüşme için gittiği Le Meridien isimli otelin müdürü ve güvenlik müdürü ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN İSİMLER:

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB’de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner, iş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ve Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, eski İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ve Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu.