İBDA-C bağlantılı ANFİDAP’ın Filistin eylemi için okullara ileti gönderildi: Okullar ‘gericiliğin’ hizmetinde

Aralarında İBDA-C uzantısı “Büyük Doğu Akıncıları Derneği Ankara Şubesi”ninde bulunduğu gerici yapıların oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) yapılacak eylemi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okul müdürlerine ileti gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda okul müdürleri aracılığıyla eylemin öğrenci ve velilere gönderilmesi, eylem hakkında bilgilendirme yapılması istendi.

Türkiye’de Filistin eylemleri gerici yapıların tekeline geçti. Gerici yapılar, Filistin’i gerekçe göstererek sokakta etkinliklerini artırırken; bu eylemler de adeta laik düzene karşı başkaldırıya dönüşmüş durumda... Bu kapsamda en son dikkat çeken eylem ise Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir ile selefi Tevhid Dergisi’nin geçen hafta İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlediği eylemler oldu. Söz konusu eylemlerde şeriat bayrağı açıldı ve “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganı atıldı.

FİLİSTİN EYLEMİ İÇİN OKULLAR HAREKETE GEÇİRİLDİ

Gerici eylemlere okulların da dahil edildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) 5 Ekim’de düzenleyeceği eylem için il milli eğitim müdürlüğünce okul müdürlerine Whatsapp’tan ileti gönderildi. “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” adlı eylem için okullara gönderilen iletide; “Okul müdürlerimiz aracılığıyla personel, öğrenci ve velilere duyurulmasını, İstiklal Marşı töreni, dijital duyuru mecraları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitlelerin etkinlikten haberdar edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

PLATFORMADA İBDA-C BAĞLANITISI

Platformda; Hizbullah örgütlerinin çatısı olan Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Safa, İDEA, Enderun gibi eğitimde faaliyet yürüten gerici/cemaat vakıfları, iktidara yakın Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bulunuyor. Bunların yanı sıra İBDA-C uzantılı “Büyük Doğu Akıncıları Derneği Ankara Şubesi” ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurduğu Cihannüma Derneği de platformun üyeleri arasında yer alıyor.