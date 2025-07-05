İbrahim Demir uykusuz gönderildi, yangında şehit düştü

İzmir Ödemiş’teki yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü 39 yaşındaki İbrahim Demir için dün tören düzenlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, orman çalışanlarının yangınlarla fedakârca mücadele ettiğini söyledi. Demir’in, yangınla mücadele konusunda tecrübesizliğine dikkat çeken Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, “Konya’da görevliydi. Yangından bir gün önce geldi ve arazide çalışmaya başladı. Uykusuzluk tedbirsizliğe neden oluyor. Yer ekipleri zayıf durmadan çalışıyorlar. Uykusuzca cansiperane çalışıyorlar bu kazaların önüne geçmenin tek yolu vardiyalı çalışmak. Ama işçiler dağda yatıyorlar, dağda konaklıyorlar. Dinlenme fırsatları yok. Orman köylüleri mükelliyefi kaldırıldığı için yangına müdahale etmiyor” dedi.

DAFYAR (Doğal Afet Yardım Planı) protokolü uygulanmadığı için jandarma, askeriyeden yeterli destek alınmadığını belirten Demir, “Bu yıl maaşları yüzde 30 düşecek diye arazi işçilerinin çoğu emekli oldu. Yenileri alındı ama bu yeni alınanlar da tecrübesiz. İşçi sayı az” diye konuştu.