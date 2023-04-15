İbrahim Kalın'dan 'Kızılay' sorusuna yanıt: 'Çadır satması yanlıştı'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:27

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:27

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı. Kızılay'ın çadır skandalının yankıları ise sürüyor.

TV100’den Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a, Kızılay’a yönelik eleştiriler ile çadır satma skandalına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

Kalın konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey de söyledi. Kendi kurumunu ve arkadaşlarını savunmak için yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Bu tartışmanın uzaması, devam etmesi de birtakım hataları birbiri ardına getirdi. Bunlar üzücü Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız, kişilerin kurumlara zarar vermesine elbette izin verilmemeli. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım.”