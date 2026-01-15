İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümeni tarihi Zaimağa Konağı’nda toplanacak

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümeni, 21 Ocak’ta Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM Hükümeti’nin Ankara dışındaki ilk toplantısını yaptığı Zaimağa Konağı’nda toplantı düzenleyecek. Encümenlikten gazetemiz Cumhuriyet’e yapılan açıklamada; “İç Anadolu Belediyeler Birliği, Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kuvayı Milliye’nin kurduğu TBMM Hükümeti ve Bakanlar Kurulu’nun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararların alındığı Zaimağa Konağı’nda toplanacaktır. Zaimağa Konağı, ilk defa birlik Birlik Encümenimiz için açılacağından toplantımızın burada yapılması büyük önem arz etmektedir” denildi.

SAKARYA SAVAŞI’NIN ATEŞKES TEKLİFİ BU KONAKTA GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Hükümeti 24 Mart 1922’de Ankara dışındaki ilk toplantısını Zaimağa Konağı’nda yaptı. O tarihi toplantıda Sakarya Meydan Muharebesi’nin (23 Ağustos-13 Eylül 1921) ardından emperyalist, işgalci İtilaf Devletlerinden gelen ateşkes teklifi görüşülüp son şekli verildi. TBMM Hükümeti, Anadolu’nun hemen boşaltılması koşuluyla ateşkesi kabul etti.

SSCB VE AZERBAYCAN ELÇİLERİ BU KONAKTA AĞIRLANDI

TBMM Hükümeti’nin ilk Ankara dışı toplantısının yanı sıra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve askeri-sivil yetkililer SSCB Büyükelçisi Aralov Zonaryev ile Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov’la 8 Mart 1922’de yine bu konakta görüştü.

ERCÜMEN ÜYELERİ KİMLER?

İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan oluşuyor.