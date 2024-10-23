İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Anıtkabir'i ziyaret etti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:03

İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Süleyman Ekinci başkanlığındaki iş insanlarından oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyet’in 101, İÇASİFED’in 20. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde 25 Ekim’de düzenlenecek Cumhuriyet Balosu öncesinde bir araya gelen heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Başkan Süleyman Ekinci, Anıtkabir özel defterini de imzaladı. Ekinci, iş insanları olarak iktisadi kalkınma olmadan tam bağımsızlık olmayacağına inandıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Gösterdiğin yolda koyduğun hedeften ilke ve inkılaplarından asla taviz vazgeçmeyeceğiz. Kurduğun laik ve demokratik Cumhuriyet sayesinde buradayız. Üretimden başka çaremiz olmadığını biliyoruz. Ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak ve daha güçlü olmak için, Ankara’da sivil toplumun gücü İç Anadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu olarak huzurundayız. Herşeye rağmen devrimlerinin bekçisi olmaya söz veriyoruz. Kurduğun Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Önünde saygı ile eğiliyoruz. Yokluğunu her daim hissediyoruz.”