İç Anadolu sele teslim: 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 23:55

Güncelleme: 25.08.2024 - 00:02

Yurdun İç Anadolu kesiminde birçok kent sağanak yağıştan etkilendi. Kuvvetli yağış sele neden olurken yurttaşlar maddi ve manevi kayıp yaşadı.

BİR KİŞİ SELE KAPILARAK CAN VERDİ

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti.

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.

YURTTAŞLAR MAHSUR KALDI

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan yurttaşların olduğu iddia edildi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm imkanlarımızla ve ekiplerimizle birlikte Bünyan’dayız.

Şiddetli yağışlar sonrası Bünyan ilçemizde oluşan sel felaketi sonucu Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, Valimiz Gökmen Çiçek, İl Başkanımız Fatih Üzüm ve Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ile birlikte vatandaşlarımızın yanındayız.

Büyükşehir itfaiyemiz, KASKİ, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın ekip ve ekipmanları, AFAD, İHH ve STK’larımız ile yaraları hızlıca sarıyoruz."

KAYA PARÇALARI OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Nevşehir'de de etkili olan sağanak sele neden oldu, peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

8 EVİ SU BASTI

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağışla Tohma çayının taşması sonucu sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksama yaşandı.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta akşam saatlerinde Gürün ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte ilçeden geçen Tohma çayı taştı. Akan sel suları ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ile birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile birlikte kapanan yoldaki sel suları ve çamurlar temizlenerek yol bir süre sonra yeniden ulaşıma sağlandı. İlçede sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar ve tespit çalışması başlatıldı.

Yağışların Konya, Karaman ve Kahramanmaraş'ta da hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi.