İç Anadolu'yu sağanak ve dolu vurdu: Yollar su altında kaldı, kent beyaza büründü

Yayınlanma: 19.06.2023 - 19:57

Güncelleme: 19.06.2023 - 19:57

Meteoroloji Genel müdürlüğü'nün, 19 Haziran Pazaretsi günü için uyarıda bulunduğu kentlerde sağanak ve dolu yağışı etkisinii gösterdi. Samsun, Konya, Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken Tokat'ta dolu yağışı kenti beyaza bürüdü.

20 DAKİKA YAĞIŞ...

Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak şehrin ana caddelerinde su birikintileri oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde araçlar, biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, sağanak sonrasında il genelinde temizlik çalışmasına başladı.

TARIM ALANLARI DA ZARAR GÖREN YERLER ARASINDA

Yeşilyurt ilçesinde de sağanağın ardından dolu yağdı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü. İş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun akışını hızlandırmaya çalıştı.

'BÖYLE BİR DOLU GÖRMEDİK'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede görülmemiş bir dolu yağışı yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. İlçe merkezimizde yollarımız haricinde bir sıkıntı yaşamadık sadece birkaç hanemizde su baskını ihbarı aldık. Ekiplerimiz orada ve müdahale ediyoruz. Köylerde özellikle çiftçilerimizin büyük hasar aldığını düşünüyoruz çünkü, böyle bir dolu yağışını ömrü hayatımızda görmedik. Cenabı Allah böyle bir felaketi bizlere daha yaşatmaz inşallah, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

TREN YOLUNDAKİ GÖÇÜK KORKUTTU

Kırıkkale'de yağış sabahın erken saatlerinde başladı.

Sağanak sele yol açarken cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Evlerini su basan vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolu ve asfaltta göçük meydana geldi. Tren seferlerinin, yoldaki hasar nedeniyle aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DERELER TAŞTI BİRÇOK YERİ SU BASTI

Şarklı Deresi'nin taşması sonucu da Kızılırmak kenarındaki Yeşilvadi Mesire Alanı su altında kaldı.

Merkez Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı.

ÇEŞMELERDEN ÇAMURLU SULAR AKIYOR

Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel sularının girmesi sonucu çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı.

İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde sel nedeniyle köyün içme suyu hattı ve altyapısı zarar gördü.

OBRUK SUYLA DOLDU

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki hafta önce oluşan 10 metre çapında 25 metre derinliğindeki obruk suyla doldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sağanak sele yol açtı. Ekili tarım alanları zarar gördü.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Çarşı meydanında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, meydanın sel sularıyla dolması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ve jandarma ekiplerince tedbir alınırken Şabanözü Belediyesi ekipleri çamur ve su birikintilerine yönelik temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Şabanözü-Orta kara yolunda sel sularının birikmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Orta ilçesine bağlı Yenice ve Hüyük köyünde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi için de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.