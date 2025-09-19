İç çamaşırlarına kalpler çizildi, odalara prezervatif bırakıldı... Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'ndaki skandalda yeni gelişme: İki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı!

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz skandalı ile ilgili olarak iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

İstanbul’da bulunan KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda öğrenciler yaz tatili dönüşü odalarında bıraktıkları eşyaların çalındığını gördü. 7 bine yakın öğrencinin kaldığı yurtta yaz dönemi boyunca tadilat yapılmıştı.

EŞYALARI ÇALINDI, KARIŞTIRILDI...

Okulların açılmasıyla yurda dönen öğrenciler dolaplarındaki kilitlerin kırıldığını fark etti. Valizler tamamen açılarak karıştırıldı. Çamaşır tellerinden kişisel kıyafetlere kadar pek çok eşya çalındı. Arkadaşlarının eşyalarını başka odalarda bulan öğrenciler, bazı eşyalarını hiç bulamadı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA KALPLER ÇİZİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Bazı öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği görüldü. Bazaların altındaki eşyaları korumak için takılan kilitler kırıldı. Odalara prezervatifler bırakıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Basın ve sosyal medyada yer alan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip ediliyor” denildi.

Açıklamada “Söz konusu durum kabul edilemez olup yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır” denildi.

Bakanlık olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini bildirdi.

SKANDALDA 3 GÖREVDEN ALMA

Son olarak bakanlık, Türkiye'nin konuştuğu taciz skandalında iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısının görevden alındığını bildirdi.

Açıklama, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."