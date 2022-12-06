ICCI Enerji Ödülleri’nde İZSU’ya ödül

06 Aralık 2022 Salı, 09:43

İZSU, İzmir’in su temin şebekelerinde insansız ve durum değerlendirme sistemli hidroelektrik santralleri kurulmasını amaçlayan HES projesiyle, “ICCI Enerji Ödülleri” nin Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı. İZSU’nun TOBB Etü Hidro ve TÜBİTAK işbirliği ile yürüttüğü proje, İzmir’in su temin şebekelerinde insansız ve durum değerlendirme sistemli hidroelektrik santralleri kurulmasını amaçlıyor. Bu santraller sayesinde su isale hatlarında kullanılmayan hidrolik potansiyel yeşil enerjiye dönüşecek.

YILDA 1,2 MİLYON LİRA ENERJİ TASARRUFU

Santralin insansız işletme sistemi, pompa istasyonu ile uyum halinde çalışarak su iletimini en verimli şartlarda sağlayacak. İZSU yetkilileri bu sistem sayesinde işletme maliyetlerinden yılda 1,2 milyon lira tasarruf edileceğini kaydetti. Santralde bulunan durum değerlendirme sisteminin arızalarda ve bakım maliyetlerinde %15 iyileşme sağlaması öngörülüyor. Projenin devamında kurulacak 5 MW dijitalleştirilmiş hidroelektrik santraller ile yıllık 15 milyon KWH elektrik üretilecek. Santrallerin kurulumu karbon salınımında da yıllık 10 bin tonluk bir azalma sağlayacak.

YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLECEK

ICCI Enerji Ödülleri’nin 5 kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek kamu kurumu İZSU, bu projesiyle sürdürülebilir ve fosil yakıtlardan bağımsız enerji üretimi konusunda ulusal ve uluslararası alanda belediyelere örnek olması bekleniyor. Tamamen yerli imkânlarla kurulan santralin Türkiye’deki testleri tamamlanınca yurt dışına da ihraç edilebilecek. Proje ayrıca yeşil dönüşüm kapsamında Avrupa düzeyinde takip ediliyor ve proje ile eş güdümlü iki adet AB projesi de yürütülüyor.