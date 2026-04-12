İçinde 5 kişi vardı: Üsküdar'da gemiye çarpan tekne battı

12.04.2026 07:58:00
DHA
Üsküdar, Haydarpaşa Limanı'nda kıyıya bağlı halde bulunan bir gemiye çarpan tekne kısa süre içinde battı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Selimiye açıklarında dün akşam saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan bir tekne, Haydarpaşa Limanı'nda demirli gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne su almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Su alan tekne ise, bir süre sonra tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı! Bursa’nın Gemlik ilçesi ile Kumla sahilinde etkili olan şiddetli lodos, denizde ve kıyı kesimlerinde büyük hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgaların boyu yükselirken, sahilde bağlı bulunan çok sayıda küçük tekne su alarak battı ya da sürüklenerek zarar gördü.
Fethiye’de tur teknesi battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz’de kıyıya bağlı halatın fırtına nedeniyle kopması sonucu sürüklenen tur teknesi kayalıklara çarparak, battı. Olay sırasında teknede bulunan 7 kişiden 6’sı sağ olarak kurtarıldı, kayıp 1 kişinin ise cansız bedeni bulundu.
Son dakika... Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü sayısı yükseldi Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 11 kişi öldü, 21 kişi ise kurtarıldı. Bölgede, havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları sürerken ölen kaçak göçmenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.