İçinde hasta bulunan ambulans kaza yaptı: Yaralılar var
Aksaray'da içinde hasta bulunan bir ambulans, kavşakta otomobil ile çarpışıp devrildi. Meydana gelen kazada, hasta Fikret Ökçe (63) ile ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray'da bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kalp hastası Fikret Ökçe'yi hastaneye götüren Yahya Şimşek (46) yönetimindeki 68 AAP 725 plakalı 112 Acil Servis'e ait ambulans, kavşakta Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı 68 ACB 192 plakalı otomobille çarpışıp refüje devrildi.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ YARALANDI
Kazada ambulans şoförü Yahya Şimşek, sağlık görevlileri Büşra Doğan (23), Merve Demir (25) ile hasta Fikret Ökçe yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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