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İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası kaldırıldı

30.06.2026 21:54:00
Güncellenme:
ANKA
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İçişleri Bakanı Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası kaldırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç kapsamında Emniyet ve Jandarma tarafından kullanılan toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm süreci kapsamında 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdiklerini duyurdu.  

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı olarak Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik.

Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2’si Gri, 1’i Sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."

İlgili Konular: #Emniyet #Terör #Mustafa Çiftçi