İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'bayram trafiği' paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan yurttaşlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında milyonlarca vatandaşın bayram nedeniyle memleketlerine gitmek üzere yollarda olduğunu belirterek, "Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sadece şehir değiştirmediğini, aynı zamanda hasret, özlem ve hatıra taşıdığını vurgulayan Çiftçi, bakanlık olarak vatandaşların yolculuklarını huzur ve güven içerisinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerle sahada olduklarını kaydetti.

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Bakan Çiftçi, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor.

Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor.

Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız."