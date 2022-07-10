İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegalli aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil, bize

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul metrosunda sözlü olarak ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti. Böyle bir saldırıyı kabul etmediklerini belirten Soylu, “Onların öfkesi size değil, bize" ifadesini kullandı.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 23:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegalli aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil, bize
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Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize" ifadesini kullandı.


İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri
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