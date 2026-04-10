İçişleri Bakanlığı, aranan 61 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 61 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Operasyonda kırmızı bültenle aranan 16 kişi ile ulusal seviyede aranan 45 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan isimler arasında yer alan “B.K.” rumuzu dikkat çekerken, bu kişinin yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen eski futbolcu Batuhan Karadeniz olabileceği iddia edildi. Karadeniz’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öne sürüldü.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16) F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile, Ulusal Seviyede Arananlar (45) B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

INTERPOL İŞBİRLİĞİ İLE OPERASYON YAPILDI

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin katkısıyla yürütüldüğü belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasında ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle ortak çalışma yapıldığı ifade edildi.