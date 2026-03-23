İçişleri Bakanlığı, bayram bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine dayanarak Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik bilançosunu açıkladı.

Buna göre, dört günlük tatil süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda, bayramın birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 kişi olmak üzere toplam 31 vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca 4 bin 861 kişi de yaralandı.

Açıklamada, 2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili verilerinin karşılaştırmasına da yer verildi. Buna göre, ölümlü kaza sayısı 38'den 23'e gerileyerek yüzde 39,5 oranında azaldı. Kaza yerindeki can kaybı ise 44'ten 31'e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısının 3 bin 85'ten 2 bin 730'a, yaralı sayısının ise 5 bin 594'ten 4 bin 861'e gerilediği belirtildi. Günlük ortalama can kaybının da 11'den 7,75'e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.