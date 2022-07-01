İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak 1 Temmuz itibariyle 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının bin 169'a çıkarıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların ikametine kapalı mahalle sayısının bin 169’a çıkartıldığını açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” denildi.
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