İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden ihraç edilen Tezcan Karakuş Candan: 'Atatürk'ün memuruyum'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) memuriyetten çıkarma kararı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a resmi olarak tebliğ edildi. Candan’ı uğurlamak için Çankaya Belediyesi önünde toplananlarla polis arasında arbede çıktı. Candan, “Bugünden itibaren 657 değil, Mustafa Kemal’in memuruyum” dedi.

Yıkım kararı alınan TOGO Kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikâyeti üzerine İçişleri Bakanlığı YDK’nin kararıyla memuriyetten çıkarılan Candan’a karar dün resmi olarak tebliğ edildi. Candan’a destek vermek üzere belediye önünde toplanan gruba polis müdahalede bulununca uğurlama etkinliği belediyenin içinde yapıldı.

(Candan için uğurlama etkinliği belediye binasında yapıldı.)



Candan, yargı sürecinin başlayacağını belirterek “Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Tüm Bel-Sen sendikası ve dostlarımın beni uğurluyor olması, belediye binasını sloganlarla çınlatıyor olmamız bu mücadelenin bitmediğini gösterir” diye konuştu.

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Ankaralıların insanca yaşayabildiği bir kent için itiraz ettiğine dikkat çekerek “Kamu yararı mücadelesini yürüteceğiz” derken CHP Milletvekili Murat Emir, “Kuyruk acıları var” ifadelerini kullandı.



