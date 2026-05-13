İçişleri Bakanlığı’ndan Mersin’deki fabrika yangınına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Mersin’in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan bir dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan bir dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangına; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler ve sağlık ekipleri müdahale etmiştir. Sahada 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 TOMA, 6 su tankeri, arama kurtarma araçları ve diğer destek unsurlarıyla birlikte toplam 39 araç görev yapmıştır.

Adana ve Niğde illerimizden sevk edilen köpük kulelerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar neticesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Çevrede bulunan diğer yakıt tanklarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış, gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olay sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden vatandaşımız Süleyman Güner'e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz."