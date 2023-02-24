İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden SMS'li ehliyet uyarısı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yurttaşlara gönderdiği SMS ile "ehliyet geçerlilik tarihi" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:20
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden SMS'li ehliyet uyarısı
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndan vatandaşlara 'ehliyet geçerlilik tarihi' uyarısı geldi.

Bakanlığa bağlı müdürlükten SMS olarak gönderilen uyarıda, ehliyet sahibi vatandaşlara sahip oldukları ehliyet sınıfına ait geçerlilik tarihine ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

SMS'te, "Lütfen sürücü belgenizin arka yüzünde bulunan 'Sınıf Geçerlilik Tarihlerini' kontrol ediniz. Geçerlilik süresi biten veya yakın tarihte süresi bitecek sınıflarda araç kullanabilmeniz için, belgenizi yenilemeniz gerekmektedir" denildi.


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